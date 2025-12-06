Líder Arsenal perde para Aston Villa e sofre 2ª derrota na temporada
A disputa pelo título da Premier League foi reacendida pela derrota do líder Arsenal, apenas a segunda na temporada, para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado (6), em um emocionante confronto direto pela liderança que permaneceu indefinido até o apito final.
Emiliano Buendía marcou o gol da vitória nos acréscimos da partida disputada no Villa Park. O resultado deixa o Villa (2º) apenas três pontos atrás dos 'Gunners' (33 pontos).
O Manchester City (3º, 28 pontos) pode ficar a dois pontos dos líderes em caso de vitória sobre o Sunderland, em jogo que será disputado ainda neste sábado.
O Arsenal havia perdido apenas uma vez nesta temporada, há mais de três meses, para o Liverpool, e desde então estava invicto há 18 jogos (três empates e 15 vitórias), entre Premier League e Liga dos Campeões.
O time londrino perdeu o ritmo, tendo conquistado apenas oito pontos de 15 possíveis em seus últimos cinco jogos do campeonato inglês. Por outro lado, o Aston Villa vive grande fase.
O time do técnico Unai Emery somou nove vitórias nas últimas dez rodadas do campeonato, e venceu 13 de seus últimos 15 jogos entre todas as competições.
Emery levou a melhor na batalha contra seu ex-clube em um confronto de alta intensidade, repleto de qualidade técnica e inteligência tática, jogado em ritmo acelerado e com inúmeras oportunidades de gol.
Sem três zagueiros (Gabriel Magalhães, William Saliba e Cristhian Mosquera), o Arsenal foi pressionado como poucas vezes nesta temporada e os donos da casa abriram o placar aos 36 minutos com Matty Cash finalizando de cabeça na segunda trave para superar o goleiro David Raya.
Do outro lado, 'Dibu' Martinez também teve muito trabalho, principalmente com Bukayo Saka, que participou de todas as boas jogadas dos 'Gunners', mas quem marcou o gol de empate foi o belga Leandro Trossard (52'), no início do segundo tempo.
Até que, nos instantes finais, Buendía deu a vitória ao Villa aproveitando sobra de bola após bate-rebate na área do Arsenal (90'+4).
-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Aston Villa - Arsenal 2 - 1
(12h00) Bournemouth - Chelsea
Manchester City - Sunderland
Everton - Nottingham
Newcastle - Burnley
Tottenham - Brentford
(14h30) Leeds - Liverpool
- Domingo:
(11h00) Brighton - West Ham
(13h30) Fulham - Crystal Palace
- Segunda-feira:
(17h00) Wolverhampton - Manchester United
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19
2. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7
3. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16
4. Chelsea 24 14 7 3 4 25 15 10
5. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7
6. Sunderland 23 14 6 5 3 18 14 4
7. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4
8. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1
9. Liverpool 22 14 7 1 6 21 21 0
10. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2
11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5
12. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1
13. Brentford 19 14 6 1 7 21 22 -1
14. Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3
15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3
16. Nottingham 15 14 4 3 7 14 22 -8
17. Leeds 14 14 4 2 8 16 26 -10
18. West Ham 12 14 3 3 8 16 28 -12
19. Burnley 10 14 3 1 10 15 28 -13
20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22
