Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder Arsenal perde para Aston Villa e sofre 2ª derrota na temporada

Líder Arsenal perde para Aston Villa e sofre 2ª derrota na temporada

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A disputa pelo título da Premier League foi reacendida pela derrota do líder Arsenal, apenas a segunda na temporada, para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado (6), em um emocionante confronto direto pela liderança que permaneceu indefinido até o apito final.

Emiliano Buendía marcou o gol da vitória nos acréscimos da partida disputada no Villa Park. O resultado deixa o Villa (2º) apenas três pontos atrás dos 'Gunners' (33 pontos).

O Manchester City (3º, 28 pontos) pode ficar a dois pontos dos líderes em caso de vitória sobre o Sunderland, em jogo que será disputado ainda neste sábado. 

O Arsenal havia perdido apenas uma vez nesta temporada, há mais de três meses, para o Liverpool, e desde então estava invicto há 18 jogos (três empates e 15 vitórias), entre Premier League e Liga dos Campeões.

O time londrino perdeu o ritmo, tendo conquistado apenas oito pontos de 15 possíveis em seus últimos cinco jogos do campeonato inglês. Por outro lado, o Aston Villa vive grande fase.

O time do técnico Unai Emery somou nove vitórias nas últimas dez rodadas do campeonato, e venceu 13 de seus últimos 15 jogos entre todas as competições.

Emery levou a melhor na batalha contra seu ex-clube em um confronto de alta intensidade, repleto de qualidade técnica e inteligência tática, jogado em ritmo acelerado e com inúmeras oportunidades de gol.

Sem três zagueiros (Gabriel Magalhães, William Saliba e Cristhian Mosquera), o Arsenal foi pressionado como poucas vezes nesta temporada e os donos da casa abriram o placar aos 36 minutos com Matty Cash finalizando de cabeça na segunda trave para superar o goleiro David Raya.

Do outro lado, 'Dibu' Martinez também teve muito trabalho, principalmente com Bukayo Saka, que participou de todas as boas jogadas dos 'Gunners', mas quem marcou o gol de empate foi o belga Leandro Trossard (52'), no início do segundo tempo.

Até que, nos instantes finais, Buendía deu a vitória ao Villa aproveitando sobra de bola após bate-rebate na área do Arsenal (90'+4).

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Aston Villa - Arsenal               2 - 1

   (12h00) Bournemouth - Chelsea          

           Manchester City - Sunderland       

           Everton - Nottingham               

           Newcastle - Burnley                

           Tottenham - Brentford              

   (14h30) Leeds - Liverpool                  

  

   - Domingo:

   (11h00) Brighton - West Ham                

   (13h30) Fulham - Crystal Palace            

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Wolverhampton - Manchester United  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 33  15  10   3   2  28   9  19

    2. Aston Villa             30  15   9   3   3  22  15   7

    3. Manchester City         28  14   9   1   4  32  16  16

    4. Chelsea                 24  14   7   3   4  25  15  10

    5. Crystal Palace          23  14   6   5   3  18  11   7

    6. Sunderland              23  14   6   5   3  18  14   4

    7. Brighton                22  14   6   4   4  24  20   4

    8. Manchester United       22  14   6   4   4  22  21   1

    9. Liverpool               22  14   7   1   6  21  21   0

   10. Everton                 21  14   6   3   5  15  17  -2

   11. Tottenham               19  14   5   4   5  23  18   5

   12. Newcastle               19  14   5   4   5  19  18   1

   13. Brentford               19  14   6   1   7  21  22  -1

   14. Bournemouth             19  14   5   4   5  21  24  -3

   15. Fulham                  17  14   5   2   7  19  22  -3

   16. Nottingham              15  14   4   3   7  14  22  -8

   17. Leeds                   14  14   4   2   8  16  26 -10

   18. West Ham                12  14   3   3   8  16  28 -12

   19. Burnley                 10  14   3   1  10  15  28 -13

   20. Wolverhampton            2  14   0   2  12   7  29 -22

jta/cpb/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar