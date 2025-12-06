Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Presidência

Senador diz que foi escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL. Prisão do ex-presidente acirrou disputa entre possíveis nomes da direita para concorrer em 2026.O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta sexta-feira (05/12) que seu pai, Jair Bolsonaro , o escolheu para ser o candidato do PL à Presidência da República em 2026. O ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, está impedido de disputar as eleições depois de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse Flávio em postagem no X. Flávio visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na última terça-feira. Aliados do senador disseram à imprensa que Jair Bolsonaro expressou o desejo em conversas com o filho, que também teria sido escolhido para representá-lo politicamente. O senador criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o país vive "dias difíceis". "Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo", escreveu na postagem. "Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais", prosseguiu o senador. Vácuo de poder na direita O processo e a prisão contra Jair Bolsonaro geraram uma disputa de poder entre as forças de direita, após o vácuo deixado pela ausência do ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem sendo cotado como o nome que reuniria mais condições de derrotar uma provável candidatura de Lula à reeleição no ano que vem. Nesta sexta, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou o anuncio de Flávio como pré-candidato do partido. "Confirmado. Flávio me disse que o nosso capitão [Jair Bolsonaro] ratificou sua candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos", escreveu no X. Contudo, a pré-candidatura de Flávio não é consenso dentro do partido, que ainda vai avaliar sua viabilidade como candidato. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também chegou a se colocar como pré-candidato à Presidência, teria dito a aliados que apoiaria 100% a candidatura do irmão. Em baixa nas pesquisas Flávio, de 44 anos, é o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Ele é empresário e advogado. Foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro, quando teria se envolvido na prática que acabou gerando o escândalo das "rachadinhas" . Mais tarde, se elegeu senador pelo PL. Seu mandato termina em 2027. Uma pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel entre 22 e 27 de novembro, que simulou um cenário no qual Flávio seria candidato à Presidência, o colocou com 23,1% das intenções de voto em primeiro turno, contra 47,3% de Lula. Na mesma pesquisa, que também simulou a candidatura de Tarcíso ao invés da de Flávio, o governador aparece com 32,5% contra 48,4 do presidente. rc (ots)