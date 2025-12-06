FAA lança investigação sobre companhias aéreas por cortes de voos ordenados durante shutdown

As companhias aéreas americanas foram notificadas esta semana de que uma investigação está em andamento para verificar se elas cumpriram uma ordem de emergência que exigiu cortes de voos em 40 aeroportos principais durante a paralisação recorde do governo, disse a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos na sexta-feira.

No início da semana, a FAA alertou que as companhias aéreas podem enfrentar multas de até US$ 75 mil por cada voo acima das reduções exigidas, que variaram entre cortes de 3%, 4% e 6% das partidas programadas. As companhias aéreas têm 30 dias para fornecer a documentação mostrando o cumprimento da ordem.