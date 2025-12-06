Cinco laboratórios serão investigados por possível fuga do vírus da peste suína na Espanha

As autoridades catalãs anunciaram neste sábado (6) que serão cinco, no total, os laboratórios investigados por uma possível fuga do vírus da peste suína que afeta a Espanha e preocupa o maior produtor europeu dessa carne. Foi solicitada uma "auditoria de todas as instalações, de todos os centros que, na zona de risco de 20 quilômetros, estão trabalhando com o vírus da peste suína africana", disse Salvador Illa, presidente regional da Catalunha, a única região espanhola afetada, em uma coletiva de imprensa.

"São poucos centros, não mais do que cinco", acrescentou Illa, no dia seguinte ao anúncio da primeira investigação a um laboratório como possível origem do foco. Além disso, o dirigente anunciou que os 80.000 suínos das 55 fazendas que estão na zona de risco estão saudáveis e "podem ser disponibilizados para consumo humano seguindo os protocolos", e "poderão ser comercializados no mercado espanhol com total segurança". Isso será feito "de forma progressiva", adiantou o dirigente catalão. Até o momento, o vírus só foi detectado em 13 javalis mortos nas proximidades de Barcelona, sendo este o primeiro foco da doença identificado na Espanha desde 1994.