Chefe da diplomacia da UE afirma que EUA continua sendo seu 'maior aliado'

"Claro, há muitas críticas, mas acho que algumas também são verdadeiras", disse Kallas no Fórum de Doha, uma conferência diplomática que ocorre anualmente na capital do Catar.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou neste sábado (6) que os Estados Unidos continuam sendo "o maior aliado" da Europa, apesar da nova estratégia de segurança nacional anunciada por Washington.

A declaração é uma resposta à publicação, na sexta-feira, de um documento que redefine a estratégia de segurança nacional de Washington.

O texto antecipa o "desaparecimento da civilização" europeia e defende o combate às "migrações em massa", bem como a restauração do "predomínio dos Estados Unidos na América Latina".

No documento, Washington critica duramente os aliados europeus e pontua que os EUA apoiarão aqueles que se opuserem aos valores promovidos pela UE, sobretudo na questão migratória.

"Os Estados Unidos continuam sendo nosso maior aliado (...) Nem sempre concordamos em diferentes tópicos, mas acho que o princípio geral ainda está lá. Somos os maiores aliados e devemos permanecer unidos", declarou Kallas.