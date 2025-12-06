Bulgária: autoridades buscam retirada de tripulação de possível petroleiro de frota russa

O navio entrou nas águas territoriais da Bulgária na sexta-feira, rebocado por uma embarcação turca, mas a missão foi abruptamente abandonada, deixando o petroleiro à deriva no mar sem energia, como um navio fantasma, antes de encalhar a menos de uma milha náutica da costa.

As autoridades marítimas búlgaras iniciaram neste sábado esforços para retirar a tripulação do petroleiro Kairos, encalhado no porto do Mar Negro de Ahtopol e que se acredita fazer parte da "frota sombra" usada pela Rússia para escapar das sanções internacionais ligadas à guerra na Ucrânia.

Hoje, o responsável pelas operações de resgate na Agência Marítima Búlgara, Rumen Nikolov, explicou que o petroleiro vazio está estável, apesar do mau tempo, acrescentando que não há perigo para a tripulação ou para o meio ambiente. "Quando o tempo melhorar, o navio será rebocado para um local seguro", acrescentou.

Na semana passada, o Kairos, de 274 metros e com bandeira da Gâmbia, pegou fogo após um suposto ataque com drones navais ucranianos no Mar Negro, perto da costa turca. Ele navegava vazio do Egito em direção ao porto russo de Novorossiysk.

Anteriormente com bandeiras do Panamá, Grécia e Libéria, foi construído em 2002 e foi sancionado pela União Europeia (UE) em julho deste ano, seguido pelo Reino Unido e Suíça.