AIEA: usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perde temporariamente energia externa

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou neste sábado que a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perdeu temporariamente toda a energia externa durante a noite. A interrupção aconteceu pela 11ª vez durante o conflito militar ucraniano contra a Rússia, segundo ele.

"A usina nuclear de Zaporizhia foi reconectada à linha de energia de 330 quilovolt (kV) após uma interrupção de meia hora, mas a linha de 750 kV ainda está desconectada", disse em postagem no X.

