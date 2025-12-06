AIEA: usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perde temporariamente energia externa
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, afirmou neste sábado que a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perdeu temporariamente toda a energia externa durante a noite. A interrupção aconteceu pela 11ª vez durante o conflito militar ucraniano contra a Rússia, segundo ele.
"A usina nuclear de Zaporizhia foi reconectada à linha de energia de 330 quilovolt (kV) após uma interrupção de meia hora, mas a linha de 750 kV ainda está desconectada", disse em postagem no X.