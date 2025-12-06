África do Sul: tiroteio em bar mata 11 pessoas em Pretória; polícia procura três suspeitos
Um tiroteio em massa em um bar deixou pelo menos 11 pessoas, incluindo três crianças, mortas em um município perto da capital administrativa da África do Sul, Pretória, de acordo com um comunicado dos Serviços de Polícia neste sábado. Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.
O tiroteio aconteceu em um bar não licenciado no município de Saulsville, a oeste da cidade. A mídia local informou que o bar estava dentro de um albergue, e a polícia disse que estava procurando por três suspeitos.
A África do Sul tem uma das taxas de homicídio mais altas do mundo e registrou mais de 26 mil homicídios em 2024 - uma média de mais de 70 por dia. As armas de fogo são de longe a principal causa de morte em homicídios. O país, com 62 milhões de habitantes, tem leis de posse de armas relativamente rígidas, mas muitas mortes são cometidas com armas ilegais, dizem as autoridades.