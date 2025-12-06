África do Sul: tiroteio em bar mata 11 pessoas em Pretória; polícia procura três suspeitos

Um tiroteio em massa em um bar deixou pelo menos 11 pessoas, incluindo três crianças, mortas em um município perto da capital administrativa da África do Sul, Pretória, de acordo com um comunicado dos Serviços de Polícia neste sábado. Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

O tiroteio aconteceu em um bar não licenciado no município de Saulsville, a oeste da cidade. A mídia local informou que o bar estava dentro de um albergue, e a polícia disse que estava procurando por três suspeitos.