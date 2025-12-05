Wall Street fecha em alta e com foco na reunião do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (5) e com os olhos voltados para a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na próxima semana, em um momento em que o mercado antecipa um corte nas taxas de juros. O índice Dow Jones ganhou 0,22%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,31% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,19%.

"Foi uma jornada relativamente tranquila", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP. No dia, foi divulgado o índice de inflação PCE de setembro, que ficou em 2,8% anual, frente aos 2,7% de agosto, afastando-se do objetivo de 2% do Fed. A inflação subjacente (que exclui preços de energia e alimentos) caiu de 2,9% no mês passado para 2,8% anual. Os investidores antecipam um novo corte de 25 pontos-base ao término da reunião da Fed em 10 de dezembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subiram para 4,14% às 21h15 GMT, comparado com 4,10% no fechamento de quinta-feira.