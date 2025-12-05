Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE impõe multa de 120 milhões de euros ao X, empresa de Elon Musk

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A União Europeia impôs, nesta sexta-feira (5), uma multa de 120 milhões de euros (R$ 741,6 milhões, na cotação atual) à rede social X, de propriedade de Elon Musk, o que pode provocar outro confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Esta é a primeira sanção emitida pela Comissão Europeia no âmbito da Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), uma legislação aprovada há dois anos para combater conteúdos ilegais e perigosos online.

eua

