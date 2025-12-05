Trump se reúne com premiê do Canadá e presidente do México

O presidente Donald Trump se reuniu nesta sexta-feira (5) com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou à AFP uma porta-voz do dirigente canadense. Os três líderes haviam assistido anteriormente em Washington ao sorteio do Mundial de 2026, que será celebrado no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Temos trabalhado estreitamente com esses dois países, e a coordenação, a amizade e a relação têm sido extraordinárias", disse o presidente dos Estados Unidos sobre o Mundial. "Falamos sobre a grande oportunidade que representa a Copa do Mundo de Futebol de 2026 para os três países e sobre a boa relação que temos. Concordamos em continuar trabalhando juntos em temas comerciais", afirmou Sheinbaum em uma mensagem na rede X. Trump participou junto com Carney e Sheinbaum de um sorteio simulado no qual cada um tirou o nome de seu país. Canadá e México, parceiros do acordo de livre comércio T-MEC da América do Norte junto aos Estados Unidos, estão ameaçados pela vasta ofensiva protecionista mundial lançada pelo presidente americano.

O desafio para os dois vizinhos dos Estados Unidos é renegociar os termos da maneira mais favorável possível no marco desse tratado. Para o Canadá, trata-se também de restabelecer um diálogo rompido em outubro, após uma campanha publicitária televisiva contra o aumento das tarifas que indignou Trump. O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um importante fornecedor de aço e alumínio para as empresas americanas, especialmente no setor automotivo.