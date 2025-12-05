Trump recebe primeiro Prêmio da Paz da Fifa

A Fifa concedeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o seu primeiro Prêmio da Paz nesta sexta-feira (5), uma distinção criada em novembro pela entidade máxima do futebol mundial para reconhecer os esforços daqueles que contribuem para a união do mundo.

O primeiro Prêmio da Paz foi entregue durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, co-organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, realizado no Kennedy Center, em Washington, DC.