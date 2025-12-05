Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump recebe primeiro Prêmio da Paz da Fifa

Trump recebe primeiro Prêmio da Paz da Fifa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fifa concedeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o seu primeiro Prêmio da Paz nesta sexta-feira (5), uma distinção criada em novembro pela entidade máxima do futebol mundial para reconhecer os esforços daqueles que contribuem para a união do mundo. 

O primeiro Prêmio da Paz foi entregue durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, co-organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, realizado no Kennedy Center, em Washington, DC. 

jz/raa/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar