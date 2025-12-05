Trump quer acabar com 'migração em massa' no mundo, afirma a Casa Branca

O governo dos Estados Unidos quer, sob a presidência de Donald Trump, acabar com as migrações em massa no mundo e fazer do controle das fronteiras "o elemento principal da segurança" americana, afirma um documento da Casa Branca publicado nesta sexta-feira.

"A era das migrações em massa deve chegar ao fim. A segurança das fronteiras é o elemento principal da segurança nacional", afirma o documento com o título "Estratégia Nacional de Segurança".