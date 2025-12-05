Trump diz que terá reunião com México e Canadá sobre comércio, após evento da Fifa
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 5, que tem uma reunião prevista com líderes do México e do Canadá para falar sobre comércio, após o encerramento do sorteio da Fifa para Copa do Mundo. Os comentários foram feitos à Fox News, em breve entrevista nos arredores do evento.
Ao ser questionado, Trump também afirmou ter "ouvido falar" que os indicadores econômicos de inflação, renda pessoal e gastos com consumo dos EUA foram "muito bons".
O presidente norte-americano também negou ter a intenção de receber prêmios por intermediar negociações de paz ao redor do mundo. "Acabamos com oito guerras e vamos encerrar a nona", disse, em referência a guerra na Ucrânia. "Meu objetivo é salvar vidas", acrescentou.