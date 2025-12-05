Trump celebra um 'grande dia' antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

O presidente americano, Donald Trump, celebrou nesta sexta-feira (5), "um grande dia" pouco antes do início em Washington do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

"É um grande dia e é um esporte formidável", disse o mandatário no tapete vermelho do Kennedy Center, onde ocorrerá o sorteio e em companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino.