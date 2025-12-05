Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump celebra um 'grande dia' antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

O presidente americano, Donald Trump, celebrou nesta sexta-feira (5), "um grande dia" pouco antes do início em Washington do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. 

"É um grande dia e é um esporte formidável", disse o mandatário no tapete vermelho do Kennedy Center, onde ocorrerá o sorteio e em companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

