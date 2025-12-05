Trump aproveita sorteio da Copa do Mundo para se destacar e aceitar Prêmio da Paz

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (5) foi uma oportunidade de destaque para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um volumoso Prêmio da Paz da FIFA das mãos do chefe do futebol mundial, Gianni Infantino. Embora o futebol - ou "soccer" - como é conhecido nos Estados Unidos, não esteja entre os esportes favoritos de Trump, o mandatário de 79 anos não poderia desperdiçar a chance de se misturar com estrelas e receber uma homenagem em sua própria casa.

Trump recebeu um prêmio recém-criado que a Fifa inventou oportunamente pouco antes do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, para homenagear uma personalidade que atue em favor da concórdia mundial. É "uma das grandes honras da minha vida", declarou o líder republicano, que neste ano liderou até oito negociações diplomáticas para pôr fim a conflitos armados ao redor do mundo. "Mais do que prêmios, salvamos milhões de vidas", garantiu Trump. "O mundo é um lugar mais seguro agora." A distinção, entregue no Kennedy Center, em Washington, diante de uma audiência televisiva de milhões de pessoas, não agradou a todos.

"O chamado Prêmio da Paz da Fifa está sendo concedido em um contexto de detenções violentas de imigrantes, do envio da Guarda Nacional para cidades dos Estados Unidos e do cancelamento servil das próprias campanhas da Fifa contra o racismo e a discriminação", criticou Minky Worden, especialista em esportes da Human Rights Watch, em comunicado. - Negociações com México e Canadá - O sorteio do maior evento do futebol foi também uma oportunidade para que Trump se reunisse pela primeira vez com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, cujo país organiza o Mundial junto com Estados Unidos e Canadá.

Os dois países vizinhos dos Estados Unidos querem renegociar, nos termos mais favoráveis possíveis, o acordo de livre comércio que une os três parceiros. As três nações mantêm disputas ásperas em termos comerciais ou de segurança, mas, para a organização da Copa do Mundo, tudo funciona perfeitamente, garantiu Trump. "Trabalhamos estreitamente com esses dois países, e a coordenação, a amizade e o relacionamento têm sido extraordinários", disse o presidente americano no palco do sorteio.

"Falamos da grande oportunidade que representa a Copa do Mundo de Futebol de 2026 para os três países e da boa relação que temos. Concordamos em continuar trabalhando juntos sobre temas comerciais", indicou Sheinbaum em uma mensagem no X. - O "passe FIFA" - O esporte que apaixona Trump é o golfe, mas ele também é fã de práticas mais enérgicas, como o futebol americano ou esportes de combate, como o boxe e as artes marciais mistas.