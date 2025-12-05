Três fotos de brasileiros são destaque em levantamento internacional da National Geographic.

Três fotógrafos brasileiros têm fotografias entre as melhores do mundo em 2025 / Crédito: Maíra Erlich/NatGeo; Lalo de Almeida/NatGeo; Fernando Faciole/NatGeo

Três fotografias tiradas por brasileiros foram selecionadas como destaque mundial pelo National Geographic (NatGeo). A listagem monta uma coleção de 25 fotos escolhidas como as melhores e mais representativas do ano em todo o mundo. Entre capturas de amplas paisagens, animais e retratos das mudanças climáticas, as imagens captadas pelos fotógrafos brasileiros Maíra Erlich, Fernando Faciole e Lalo de Almeida reproduzem principalmente as relações do ser humano com a natureza.

No recorte geral, todos os 25 registros eleitos pela revista foram feitos por exploradores e fotógrafos da National Geographic Society. Conforme a NatGeo, a coleção final traça um retrato abrangente de um planeta em transformação, trazendo cenas registradas em mais de 20 países, incluindo no Brasil.

"Um ombro para se amparar": foto de pernambucana é destaque internacional da National Geographic A fotógrafa pernambucana Maíra Erlich capturou uma cena fofa entre Damião Carlos Silva e seu pintinho de estimação em Maceió, em Alagoas Crédito: Maíra Erlich/NatGeo Damião Carlos Silva e seu amigo de penas, repousando sobre seu ombro, parecem encontrar consolo ao recostarem suas cabeças um no outro. O registro feito pela fotógrafa pernambucana Maíra Erlich carrega um doloroso contexto que paira sobre Maceió, em Alagoas, local onde a foto foi feita. Maceió tem sofrido ao longo dos anos com o afundamento do solo em diversas áreas da cidade em decorrência de décadas de mineração de sal-gema.

O cenário de destruição causado pela exploração do mineral sob o solo da capital resultou no desalojamento de dezenas de milhares de maceioenses como Damião, que, após perder a própria casa, foi forçado a se mudar para um local temporário. A fotógrafa natural do Recife contou ao NatGeo que acredita na importância de trazer visibilidade a essa causa regional a partir do seu trabalho. "Fiquei muito feliz de ter minha foto selecionada, pois é dar um alcance mundial a uma história regional importante, que teve consequências na vida de muita gente" Maíra Erlich

"Intrusa esquiva": a onça no Parque Estadual do Rio Doce O fotógrafo Fernando Faciole pretendia fotografar um raro tatu-canastra, mas acabou conseguindo uma imagem de uma bela onça-pintada em frente à toca do tatu Crédito: Fernando Faciole/NatGeo