Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taiwan afirma que China mobilizou navios de guerra em 'operações militares'

Taiwan afirma que China mobilizou navios de guerra em 'operações militares'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Taiwan afirmou nesta sexta-feira (5) que a China mobilizou navios de guerra como parte de "operações militares" que se estendem por centenas de quilômetros, desde o Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, representando uma "ameaça" para a região.

Pequim, que considera Taiwan como parte de seu território e ameaça usar a força para tomá-lo, não confirmou nem negou as manobras.

A China realizou nos últimos anos várias grandes manobras militares ao redor de Taiwan.

Este desdobramento é "significativo", indicou à AFP uma fonte dos serviços de segurança taiwaneses, sob condição de anonimato. Taipei não especificou o número de navios chineses detectados.

As operações não se limitam ao Estreito de Taiwan, mas se estendem desde o sul do Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, próximo às ilhas Diaoyu, reivindicadas por Pequim e Tóquio, e alcançam até mesmo o Pacífico Ocidental, explicou a porta-voz do presidente taiwanês, Karen Kuo.

"Isso representa efetivamente uma ameaça (...) para toda a região", afirmou.

Nem as Forças Armadas chinesas nem os meios de comunicação estatais anunciaram um aumento da atividade militar na região em questão.

O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Jiang Bin, disse nesta sexta-feira que o treinamento naval em alto-mar está em conformidade com o direito internacional e "não é dirigido contra nenhum país ou alvo específico".

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que Pequim "tem seguido de maneira consistente uma política defensiva" e pediu às "partes relevantes" que não "reajam de forma desproporcional nem (...) caiam em exageros infundados".

aw-amj/ceg/meb/eg/dd/-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar