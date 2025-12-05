Taiwan afirma que China mobilizou navios de guerra em 'operações militares'

Taiwan afirmou nesta sexta-feira (5) que a China mobilizou navios de guerra como parte de "operações militares" que se estendem por centenas de quilômetros, desde o Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, representando uma "ameaça" para a região. Pequim, que considera Taiwan como parte de seu território e ameaça usar a força para tomá-lo, não confirmou nem negou as manobras.

A China realizou nos últimos anos várias grandes manobras militares ao redor de Taiwan. Este desdobramento é "significativo", indicou à AFP uma fonte dos serviços de segurança taiwaneses, sob condição de anonimato. Taipei não especificou o número de navios chineses detectados. As operações não se limitam ao Estreito de Taiwan, mas se estendem desde o sul do Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, próximo às ilhas Diaoyu, reivindicadas por Pequim e Tóquio, e alcançam até mesmo o Pacífico Ocidental, explicou a porta-voz do presidente taiwanês, Karen Kuo. "Isso representa efetivamente uma ameaça (...) para toda a região", afirmou.