Suprema Corte dos EUA permite que Texas use mapa eleitoral favorável aos republicanos em 2026

Autor Agência Estado
A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou os republicanos do Texas a utilizarem um novo desenho distrital nas eleições de 2026; a decisão aconteceu nesta quinta-feira, 4. A adoção do mapa havia sido bloqueada pelo Tribunal Federal de El Paso por considerá-lo racista, mas a liminar foi suspensa três dias depois também pela mais alta corte do país.

Os juízes agiram em resposta a um pedido de emergência do Texas por uma ação rápida, uma vez que o processo de validação nos novos distritos já começou, com as eleições primárias marcadas para o próximo mês de março.

O mapa do Texas, promulgado na metade do ano a pedido do presidente Donald Trump, foi projetado para dar aos republicanos mais cinco assentos na Câmara, garantindo a maioria do partido sobre os democratas. A tentativa de manter a pequena na Casa nas eleições do próximo ano deu início a uma "batalha dos mapas", processo conhecido como gerrymandering.

O Texas foi o primeiro estado a cumprir as exigências de redistritamento de Trump; Missouri e Carolina do Norte seguiram o exemplo com novos mapas que adicionam uma cadeira republicana a cada um. Em resposta, os eleitores da Califórnia aprovaram um referendo para dar aos democratas mais cinco cadeiras no estado.

Juízes já permitiram que o novo mapa da Carolina do Norte seja usado nas eleições de 2026; os redesenhos do Missouri e da Califórnia, no entanto, enfrentam ações judiciais. O próprio governo federal entrou com uma ação para bloquear o novo mapa da Califórnia, mas pediu à Suprema Corte que mantivesse o redistritamento no Texas. (Com informações da Associated Press)

