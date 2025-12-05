Sorteio da Copa do Mundo 2026, uma oportunidade única para Trump se exibir

Talvez o futebol interesse pouco a Donald Trump, mas o sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira (5) em Washington, representa uma oportunidade única para o presidente americano, sempre propenso à pompa e ao falatório, se exibir Trump receberá um Prêmio da Paz que a Fifa criou oportunamente para o sorteio no Kennedy Center, das mãos de seu amigo, o presidente desta instituição, Gianni Infantino.

Será também o momento de se encontrar com dirigentes e personalidades de todo o mundo. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, cujo país organiza o Mundial junto com Estados Unidos e Canadá, anunciou que estará presente em Washington. Será o momento para realizar uma "pequena reunião" com Trump e também com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para discutir comércio e outros temas bilaterais, explicou a mandatária. - Declarações de Sheinbaum -

O desafio para os dois países vizinhos dos EUA é renegociar os termos mais favoráveis possíveis para o acordo de livre comércio que liga os três parceiros (ACEUM). O tratado comercial da América do Norte "é muito importante para os três países (...), é a garantia da competitividade desta região", afirmou a mandatária ao anunciar sua decisão. Até o momento, Sheinbaum conseguiu convencer o magnata republicano a não impor uma tarifa generalizada às exportações mexicanas, que têm os Estados Unidos como destino em 80% dos casos.

Em troca, seu governo tem mobilizado militares na fronteira compartilhada e multiplicado as detenções para conter o tráfico de drogas para o país vizinho. No entanto, exportações-chave para a economia mexicana, como as da indústria automotiva e siderúrgica, sofrem os efeitos das tarifas impostas pelo republicano. - "Passe Fifa" -

Trump é fascinado pelo golfe, mas também é fã de outros esportes como o futebol americano, boxe ou artes marciais mistas. Desde o momento em que os Estados Unidos entraram na competição em 2017 para organizar a Copa do Mundo de 2026, durante seu primeiro mandato, o magnata começou a descobrir o enorme potencial diplomático e de relações públicas que o evento representava. O turismo internacional caiu consideravelmente em seu país desde o início de seu segundo mandato, de acordo com dados oficiais, devido ao endurecimento dos controles nas fronteiras.