Putin é "responsável moral" por morte de britânica envenenada, diz relatório

Investigação independente concluiu que líder da Rússia tem "responsabilidade moral" pela morte de Dawn Sturgess em 2018, no Reino Unido, que ocorreu na esteira de caso relacionado a tentativa de assassinato de ex-espião.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi "imprudente" e tem uma "responsabilidade moral" pela morte da britânica Dawn Sturgess em 2018 na cidade de Salisbury, no sudoeste da Inglaterra, causada pelo agente nervoso Novichok. Foi o que concluiu nesta quinta-feira (04/12) uma investigação independente sobre o caso. Sturgess, de 44 anos e mãe de três filhos, morreu após borrifar em si mesma o que ela pensava ser perfume de um frasco descartado da elegante fragrância Nina Ricci, mas que na verdade continha agente químico mortal Novichok. Sturgess havia recebido o frasco de seu companheiro Charlie Rowley, que o encontrou originalmente em uma lixeira depois da tentativa de assassinato do ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Julia em uma cidade próxima. Os dois russos conseguiram se recuperar após serem hospitalizados, no incidente que ficou conhecido como o caso Skripal. "Agentes russos seguiram instruções" Os Skripal haviam ficado doentes depois que membros de um esquadrão da inteligência militar russa pulverizaram o agente nervoso na maçaneta da porta da casa do antigo agente russo em Salisbury, onde residia após ter se refugiado no Reino Unido. No relatório final da investigação sobre Dawn Sturgess, Lord Hughes de Ombersley concluiu que a tentativa de assassinato de Skripal "deve ter sido autorizada no mais alto nível pelo presidente Putin". O responsável pela investigação afirmou que os agentes da inteligência militar russa Alexander Petrov e Ruslan Boshirov "agiram seguindo instruções" quando perpetraram o ataque. "A conduta de Petrov e Boshirov, seus superiores e aqueles que autorizaram a missão, incluindo, segundo verifiquei, o presidente Putin, foi surpreendentemente imprudente. Eles e só eles têm a responsabilidade moral pela morte de Dawn", disse. "Ato imprudente" Liberar um agente nervoso altamente tóxico em uma cidade como Salisbury foi um ato imprudente, insistiu, uma vez que o risco de que outras pessoas, além do alvo previsto, morressem ou ficassem feridas era totalmente previsível. Segundo a investigação, esse risco foi drasticamente amplificado ao deixar na cidade um frasco de Novichok camuflado em perfume. O responsável pela investigação frisou, além disso, que existia uma clara relação entre o uso e o descarte do Novichok por parte de Petrov e Boshirov e a morte de Dawn Sturgess. Após o seu regresso à Rússia, ambos os agentes concederam uma entrevista a meios de comunicação estatais na qual afirmaram que só estiveram no Reino Unido brevemente para visitar a catedral de Salisbury. "É evidente que este ataque demonstrou uma determinação considerável e esperava-se que fosse uma demonstração pública do poder russo", indicou Lord Hughes de Ombersley. "O ataque contra Sergei Skripal por parte da Rússia não foi, parece claro, concebido simplesmente como uma vingança contra ele, mas representou uma declaração pública, tanto para o público internacional quanto nacional, de que a Rússia agirá com decisão no que considera seus próprios interesses", completou. Starmer: "Relatório é claro" "Este relatório é claro: a responsabilidade moral recai sobre Putin", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a jornalistas nesta quinta-feira. "É mais uma prova da chocante e imprudente atividade hostil em solo britânico", acrescentou. Após a publicação do relatório, Londres afirmou ter convocado o embaixador russo. O Reino Unido também sancionou a agência de inteligência russa culpada pelo ataque, a GRU, "na sua totalidade", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico. A porta-voz do Kremlin para assuntos externos, Maria Zakharova, disse à agência de notícias estatal RIA que a Rússia "não reconhece sanções ilegítimas impostas sob pretextos inventados... e reserva-se o direito de retaliar". O ataque contra Skripal levou àquela que foi, na época, a maior expulsão de diplomatas entre as potências ocidentais e a Rússia, e a uma rodada limitada de sanções por parte do Ocidente. md (EFE, AFP)