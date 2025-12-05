Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que Moscou está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia a despeito de sanções impostas pelo governo americano. Em entrevista coletiva ao lado do premiê indiano Narendra Modi durante sua visita ao país nesta sexta-feira, Putin disse que Moscou é um fornecedor confiável de petróleo e gás.

O líder russo afirmou que diversos acordos foram assinados com o intuito de fortalecer a relação com a Índia. Modi, por sua vez, disse que discutiu vários temas com Putin e que os dois líderes concordaram com um programa de cooperação econômica para expandir o comércio até 2030.

A visita de Putin ocorre à luz de pressões dos Estados Unidos para que a Índia revise sua parceria de décadas com Moscou e pare de comprar petróleo russo. O governo americano também tem buscado apoio para seu acordo de paz na Ucrânia.

Em seu discurso de abertura antes das negociações da cúpula, Putin disse ter informado Modi sobre a guerra na Ucrânia e os esforços de paz liderados pelos EUA. Ele agradeceu a Modi pela atenção dada à guerra e pelos "esforços direcionados à resolução da situação", ao mesmo tempo em que elogiou os laços da Rússia com a Índia como históricos e profundos.

O líder russo afirmou que os dois países fizeram progressos significativos nos últimos anos, com o crescimento de suas economias levando à expansão da cooperação em tecnologia, aviação, espaço e inteligência artificial. "Temos uma relação de muita confiança no que diz respeito à cooperação técnico-militar. Pretendemos avançar em todas essas áreas", acrescentou Putin.

Modi enfatizou a necessidade de um "roteiro para a paz" e disse esperar que o mundo em breve esteja livre das tensões atuais.

* Com informações da Associated Press

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar