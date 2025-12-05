Polícia irlandesa investiga incidente com drones na chegada de Zelensky a Dublin

A polícia irlandesa afirmou nesta sexta-feira (5) que está investigando o avistamento de drones na rota do avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para uma visita oficial a Dublin. Uma unidade especial investiga o caso, reportado pelo diário irlandês The Journal, mencionando vários drones do tipo militar, e "colaborará com as Forças Armadas e aliados internacionais em matéria de segurança", indicou a polícia à AFP.

Segundo o The Journal, o incidente ocorreu por volta das 23h locais (20h em Brasília) de segunda-feira, quando o avião de Zelensky se preparava para pousar no aeroporto de Dublin. Vários drones entraram na zona bloqueada devido à visita e seguiram o itinerário previsto para o voo, pouco depois da passagem do avião do presidente, que chegou um pouco antes do programado. O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse nesta sexta-feira à emissora RTE que convocará o Conselho Nacional de Segurança neste mês para tratar do incidente. "Desde o início da guerra na Ucrânia, a atividade relacionada à cibersegurança se intensificou, especialmente no que diz respeito a questões marítimas e drones", declarou.