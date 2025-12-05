FUTEBOL SORTEIO COPA EUA: Washington sedia sorteio para a Copa do Mundo 2026, tendo Trump como astro

Trump será o astro do sorteio da Copa do Mundo 2026 em Washington

EUA SEGURANÇA DIPLOMACIA: EUA redefine sua estratégia de segurança mundial com foco nas Américas

O sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira às 14h de Brasília, é o ponto de partida de um torneio gigantesco sediado em Estados Unidos, México e Canadá, com o presidente americano, Donald Trump, como figura onipresente.

Sorteio da Copa do Mundo 2026, uma oportunidade única para Trump se exibir

Talvez o futebol interesse pouco a Donald Trump, mas o sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira em Washington, representa uma oportunidade única para o presidente americano, sempre propenso à pompa e ao falatório, se exibir.

O governo de Donald Trump publicou, nesta sexta-feira, um documento que redefine sua estratégia de Segurança Nacional, no qual antecipa o "desaparecimento da civilização" europeia e defende o combate às "migrações em massa" e a restauração do "predomínio dos Estados Unidos na América Latina".

WASHINGTON:

Trump revive Doutrina Monroe para a América Latina

O governo de Donald Trump publicou, nesta sexta-feira (5), sua nova estratégia de segurança nacional, um documento muito aguardado que muda drasticamente as prioridades dos Estados Unidos.

ARICA, Chile:

Arica, cidade chilena na fronteira com o Peru intimidada pelo crime

Em Arica, a cidade mais ao norte do Chile, a população sempre conviveu com estrangeiros. Paloma Cortés não tinha receio disso até que migrantes sem documentos ocuparam edifícios e o medo e o crime tomaram conta de seu bairro.

BUENOS AIRES:

Milei anuncia volta da Argentina ao mercado internacional de dívida

O governo do presidente Javier Milei anunciou nesta sexta-feira o retorno da Argentina ao mercado internacional de dívida após mais de sete anos, por meio de um título em dólares.

CARACAS:

Venezuela isolada após suspensão de voos de companhias internacionais

A Venezuela ficou praticamente isolada na quinta-feira, após a suspensão de voos por motivos de segurança das últimas companhias aéreas internacionais que operavam no país, em um cenário de campanha militar dos Estados Unidos no Caribe.

KIEV:

Delegações de Ucrânia e EUA voltam a se reunir em Miami nesta sexta

Os negociadores ucranianos vão se reunir novamente com representantes do governo de Donald Trump, nesta sexta-feira, em Miami, na Flórida, para abordar o plano americano sobre o fim da guerra com a Rússia, declarou um alto funcionário ucraniano à AFP.

BRUXELAS:

UE impõe multa de 120 milhões de euros à rede social X de Elon Musk

A União Europeia impôs, nesta sexta-feira, uma multa de 120 milhões de euros (R$ 741,6 milhões, na cotação atual) à rede social X, de propriedade de Elon Musk, o que pode provocar outro confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

COLOMBO, Sri Lanka:

Chuvas dificultam limpeza no Sri Lanka após inundações que atingiram vários países da Ásia

Fortes chuvas atingiram o Sri Lanka nesta sexta-feira (5) e dificultaram as operações de limpeza após as inundações devastadoras que deixaram quase 1.600 mortos em vários países da Ásia, informaram as autoridades.

CABUL, Afeganistão:

Aborto ilegal leva mulheres afegãs a arriscarem a vida em práticas clandestinas

Quando Bahara estava com quatro meses de gravidez, foi ao hospital de Cabul implorar para fazer um aborto. "Não somos autorizados", disse-lhe um médico. "Se alguém descobrir, todos nós vamos acabar na prisão".

WASHINGTON:

A inflação nos Estados Unidos voltou a subir em setembro em relação ao mês anterior, de 2,7% para 2,8% anual, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira com semanas de atraso devido à paralisação do governo federal.

NOVA YORK:

Netflix comprará Warner Bros Discovery por quase US$ 83 bilhões

A gigante do streaming Netflix comprará o estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery por quase 83 bilhões de dólares, anunciaram as duas empresas em comunicado conjunto nesta sexta-feira.

Frente ao negacionismo, chefe do IPCC reforça papel humano no aquecimento global

Frente ao auge do negacionismo climático, o presidente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), Jim Skea, reforçou, em entrevista à AFP, o papel da ciência e que as mudanças climáticas são, "sem dúvida", o resultado das atividades humanas.

(ONU clima França meioambiente ambiente, AFP Entrevista, 678 palavras, já transmitida)

PARIS:

A lendária cantora de folk americana Joan Baez afirma que a volta de Donald Trump à Casa Branca a levou de volta ao estúdio, onde acaba de gravar uma nova canção de protesto.

WASHINGTON:

O sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira às 14h de Brasília, é o ponto de partida de um torneio gigantesco sediado em Estados Unidos, México e Canadá, com o presidente americano, Donald Trump, como figura onipresente.

WASHINGTON:

Talvez o futebol interesse pouco a Donald Trump, mas o sorteio da Copa do Mundo 2026, que será realizado nesta sexta-feira em Washington, representa uma oportunidade única para o presidente americano, sempre propenso à pompa e ao falatório, se exibir.

