Para Ancelotti, estreia do Brasil contra Marrocos na Copa será crucial

O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (5) que a partida de estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, semifinalista no Mundial do Catar-2022, será crucial, após o sorteio que colocou a Seleção no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia. "O Marrocos foi muito bem na última Copa do Mundo", vencida pela Argentina, disse Ancelotti após a cerimônia em Washington que definiu a tabela do torneio, que será realizado no ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A Escócia é um time sólido, muito sólido, bastante difícil", acrescentou o ex-técnico do Real Madrid em entrevista ao SporTV. Os pentacampeões mundiais vão estrear no dia 13 de junho contra o Marrocos e, em seguida, enfrentam o Haiti no dia 19 e a Escócia em 24 de junho. "Temos que fazê-lo bem e tentar chegar primeiro no grupo. E preparar bem o início. Sobretudo o primeiro jogo vai ser muito importante", afirmou Ancelotti, de 66 anos. "Temos que pensar em ganhar todos os três jogos. Marrocos primeiro, que é o jogo mais difícil. Temos outras duas equipes no grupo. Temos que ter confiança", acrescentou.