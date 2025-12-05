Olympique de Marselha e Monaco perdem e desperdiçam chance de assumir liderança do Francês

No norte da França, o Olympique de Marselha (3º colocado, com 29 pontos) tinha a chance de assumir a liderança provisória, dependendo dos resultados dos jogos do fim de semana do líder Lens (31 pontos) e do arquirrival Paris Saint-Germain (30 pontos).

O Olympique de Marselha e o Monaco, dois dos clubes que disputam as primeiras posições da Ligue 1 francesa, iniciaram a décima quinta rodada nesta sexta-feira (5) com derrotas por 1 a 0 para Brest e Lille, respectivamente, resultados que frustraram suas ambições.

Mas, longe de colocar pressão sobre os rivais, agora se encontra empatado em pontos com o Lille, que venceu graças a um gol aos 10 minutos de Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro do Real Madrid.

O Monaco também decepcionou em sua visita ao Brest. Seis dias após garantir uma vitória crucial contra o PSG, o Monaco perdeu por 1 a 0. Foi a quarta derrota em seus últimos cinco jogos na Ligue 1.

Com 23 pontos, o Monaco permanece em sétimo lugar, fora da zona de classificação para competições europeias. O clube bretão garantiu seu terceiro triunfo consecutivo na Ligue 1 graças a um gol do atacante malinês Kamory Doumbia.

Apesar de jogar com um homem a menos por mais de meia hora após a expulsão de Ludovic Ajorque no segundo tempo (60'), o Brest resistiu e ocupa provisoriamente a nona posição, com 19 pontos.