Norris supera Verstappen por pouco no 1º treino livre do GP de Abu Dhabi
O britânico Lando Norris (McLaren), em sua busca por seu primeiro título mundial de Fórmula 1, marcou nesta sexta-feira (5) o melhor tempo no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada.
No circuito de Yas Marina, ele superou por apenas 8 milésimos de segundo Max Verstappen (Red Bull), que é um de seus dois concorrentes restantes na disputa pelo título, uma diferença que aumenta para 16 milésimos de segundo sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou em terceiro.
Norris lidera o Mundial com 408 pontos, 12 a mais que Verstappen e 16 à frente de seu companheiro de equipe australiano, Oscar Piastri, com 25 pontos ainda em disputa em Abu Dhabi.
Um pódio ao final do Grande Prêmio garantirá automaticamente ao britânico o título mundial de 2025, independentemente dos resultados de seus concorrentes.
No total, nove pilotos de testes participaram desta hora de treinos livres, substituindo os pilotos titulares, conforme permitido pelo regulamento.
Assim, Oscar Piastri cedeu seu lugar ao piloto mexicano Pato O'Ward na McLaren.
- Classificação do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.485
Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:24.493
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.501
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.608
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:24.629
George Russell (GBR/Mercedes) 1:24.733
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:24.742
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:24.759
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:24.771
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.855
Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:24.934
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.977
Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:25.204
Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:25.246
Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:25.256
Arthur Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.360
Ayumu Iwasa (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:25.475
Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.490
Jak Crawford (EUA/Aston Martin-Mercedes) 1:25.889
Cian Shields (GBR/Aston Martin-Mercedes) 1:26.432
