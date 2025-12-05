Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não há adversário fácil', diz Scaloni após sorteio da Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, afirmou que "não há adversários fáceis" e que "não está subestimando nada" após o sorteio da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington.

A Argentina, atual campeã mundial após a conquista do tri no Catar em 2022, estará no Grupo J, juntamente com Argélia, Áustria e Jordânia.

Sobre a Argélia, Scaloni comentou: "Eles são uma boa equipe. Acho que têm ótimos jogadores e uma grande base de jovens que também fornece jogadores para a França e outros países".

O argentino mencionou que conhece o técnico da equipe, Vladimir Petković: "Ele me treinou na Lazio e é um ótimo treinador", disse em entrevista à Telefe após o sorteio.

Sobre a Áustria, Scaloni afirmou que "eles fizeram uma ótima campanha nas Eliminatórias e também são um adversário difícil".

Em relação à Jordânia, o treinador declarou: "Não estamos subestimando nada. Se eles chegaram lá, é por algum motivo".

Caso a Argentina se classifique em seu grupo, enfrentará o segundo colocado do Grupo H, que inclui Espanha e Uruguai, nos 16-avos de final.

"É um grupo difícil, um cruzamento complicado, se for esse o caso. Mas primeiro temos que passar, depois veremos", disse o técnico argentino.

Como técnico dos atuais campeões, Scaloni foi quem subiu ao palco carregando o icônico troféu da Copa do Mundo em suas mãos enluvadas no início da cerimônia.

Lá, ele se referiu brevemente à histórica final contra a França em Lusail, que foi decidida nos pênaltis: "Nossa equipe, apesar das dificuldades, continuou acreditando", disse ele.

"É isso que tentaremos fazer na próxima Copa do Mundo, tentar continuar competindo e não desistir de nada", acrescentou.

Ao chegar aos Estados Unidos para o sorteio, Scaloni comentou sobre a possível participação de Lionel Messi, de 38 anos, na Copa do Mundo: "Ele decidirá, e nós apoiaremos qualquer decisão que ele tomar", observou.

"Ele é bastante maduro e conquistou o direito de decidir", acrescentou.

Antes do sorteio, o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmou estar negociando a renovação do contrato de Scaloni e sua comissão técnica até 2030: "Com certeza haverá uma renovação", disse ele à Telefe.

