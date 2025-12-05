Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milei anuncia volta da Argentina ao mercado internacional da dívida

Autor AFP
O governo do presidente Javier Milei anunciou nesta sexta-feira (5) o retorno da Argentina ao mercado internacional de dívida após mais de sete anos, por meio de um título em dólares.

O título de quatro anos terá uma taxa de juros de 6,5% e é o primeiro desse tipo desde 2018, indicou o ministro da Economia, Luis Caputo. A Argentina negocia um empréstimo com bancos de cerca de 7 bilhões de dólares (37 bilhões de reais) e deve enfrentar vencimentos em janeiro de mais de 4 bilhões de dólares (21 bilhões de reais).

"Voltamos aos mercados de capitais", celebrou o presidente ultraliberal Milei em uma mensagem no X.

"É um dado muito importante", destacou Caputo em conversa com o canal A24, ao indicar que isso contribuirá para facilitar o acúmulo de reservas, requisito do Fundo Monetário Internacional (FMI) pelo empréstimo concedido ao país.

"Tem sido difícil acumular (reservas) porque, enquanto os países tipicamente renovam a dívida, como a Argentina não tem crédito, tivemos que pagá-la", disse o ministro.

Segundo um comunicado do Ministério da Economia, o resultado do leilão servirá para cancelar parcialmente um vencimento que a Argentina deve enfrentar no próximo dia 9 de janeiro. O vencimento do novo título está previsto para novembro de 2029.

A última emissão de dívida no mercado internacional por parte da Argentina havia sido em "janeiro de 2018", pontuou Caputo.

