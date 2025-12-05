Meta fecha parceria com veículos de comunicação para ampliar o conteúdo de seu assistente de IA

A Meta anunciou nesta sexta-feira (5) que integrará conteúdo de veículos de comunicação, como CNN, Fox News e Le Monde, a seu assistente de inteligência artificial (IA), para oferecer aos usuários informações em tempo real em plataformas como Instagram e WhatsApp. O acordo, firmado em um contexto de preocupação com o futuro da imprensa na era da IA generativa, prevê que usuários do Meta AI recebam, entre as respostas a perguntas de atualidades, links para artigos publicados nos sites dos veículos parceiros.

Os usuários poderão acessar "fontes mais diversas de conteúdo" e receber links dos veículos associados para aprofundar as histórias, disse a Meta em um blog. Com esse acordo, a empresa espera que seu assistente seja "mais responsivo, preciso e equilibrado" ao incorporar diferentes pontos de vista, ao reconhecer que "eventos em tempo real podem ser desafiadores para os sistemas de IA atuais acompanharem". A aliança inclui veículos como People, USA Today, Daily Caller e The Washington Examiner. A Meta afirmou que pretende ampliar o número de parcerias e desenvolver novas funções para seu assistente em um momento de intensa competição entre gigantes da tecnologia para aprimorar a capacidade de suas ferramentas de IA.

O Meta AI está disponível em todas as plataformas da empresa, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. O anúncio ocorre enquanto chatbots como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, incorporam cada vez mais conteúdos em tempo real e fontes de notícias. – Parcerias e disputas judiciais –

Há alguns anos, empresas de inteligência artificial e veículos de comunicação têm firmado parcerias. A OpenAI tem acordos com News Corp., Le Monde, The Washington Post e Axel Springer. A Amazon se associou ao New York Times; o Google, à Associated Press; e a empresa europeia Mistral trabalha com a AFP. Apesar dessas colaborações, há várias ações judiciais movidas por veículos contra empresas de IA, entre elas a do New York Times contra a OpenAI, na qual o jornal acusa a empresa de usar seus artigos sem autorização nem compensação.

A relação da Meta com a imprensa tem sido variável ao longo dos anos. Fundada por Mark Zuckerberg em 2004, a empresa afirma que as notícias representam uma parcela muito pequena do uso de suas plataformas e removeu a aba de notícias do Facebook em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e França. A medida também marcou o fim de acordos milionários com veículos importantes.