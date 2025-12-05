Mbappé contra Haaland será o duelo pela artilharia da Copa do Mundo, diz Deschamps

O francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland, cujas seleções compartilham o Grupo 1 da Copa do Mundo de 2026, disputarão a Chuteira de Ouro no torneio do ano que vem na América do Norte, previu o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, nesta sexta-feira (5). França e Noruega estarão ao lado de Senegal na primeira fase do Mundial, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem, após o sorteio realizado nesta sexta em Washington.

O duelo entre os astros do Real Madrid e do Manchester City, dois dos maiores artilheiros do mundo, é um dos destaques da fase de grupos da primeira Copa com 48 seleções. "Há um belo duelo. Eles já estão travando essa batalha à distância, mas também há muitos outros jogadores importantes em suas equipes e na nossa", disse Deschamps, que levou a França ao título da Copa do Mundo na Rússia em 2018. "Mas, obviamente, tanto Kylian quanto Haaland são jogadores de renome mundial, então estão na disputa e continuarão até o fim pelo título de artilheiro." Apesar da disputa pela artilharia ter monopolizado as atenções, o técnico francês alertou para a força da Noruega, que se classificou com sobras para sua primeira Copa do Mundo desde a edição de 1998, disputada na França.

"Além de Haaland, temos [Alexander] Sorloth e muitos outros jogadores que atuam nos melhores clubes europeus. A seleção norueguesa tem um nível muito, muito alto", advertiu. O treinador de 57 anos, cuja seleção foi vice-campeã do torneio de 2022 no Catar, considerou o Grupo I "sólido e compacto", aguardando a quarta equipe, que sairá de uma repescagem em março entre Iraque, Suriname e Bolívia. "Com Senegal e Noruega, é claro que o Grupo I é um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Mas, ei, é a Copa do Mundo, sabemos o que nos espera", disse ele.