Maioria dos europeus vê grande risco de guerra com Rússia, diz pesquisa

Poloneses foram os que se mostraram mais apreensivos com um conflito, indica levantamento feito em nove países.Mais da metade dos cidadãos de nove países da União Europeia (UE) acreditam haver "risco elevado" de uma guerra entre os membros do bloco e a Rússia, indica uma pesquisa de opinião realizada pela empresa Cluster 17 e publicada nesta quinta-feira (04/12) no jornal francês Le Grand Continent. O levantamento indica que 51% dos entrevistados creem haver um risco "elevado" ou "muito elevado" de que a Rússia declare guerra com o país em que vivem nos próximos anos. A pesquisa ouviu 9,5 mil pessoas, no fim de novembro, em Portugal, França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia, Croácia, Bélgica e na Holanda. As forças russas invadiram a Ucrânia em 2022, o que tem aumentado os temores de que os conflitos se espalhem pelos territórios vizinhos. Na terça-feira (02/12), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , disse estar "pronto" para uma eventual guerra com a Europa. Mês passado, o general francês Fabien Mandon alegou que a Rússia se prepara para um novo conflito até 2030. Já um "plano de guerra" elaborado pelo Exército da Alemanha indica que um confronto entre as potências da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan ) e a Rússia pode ocorrer antes de 2029. Segundo a pesquisa, os temores de uma guerra variam dependendo do país. Na Polônia, que faz fronteira com a Rússia e com Belarus, aliada de Putin, 77% dos entrevistados consideram o risco de um conflito como "elevado" ou "muito elevado". Na França, essa opinião foi externada por 54% dos entrevistados. Na Alemanha, foram 51%. Já 65% dos italianos disseram acreditar que o risco de guerra na Europa é "muito baixo" ou "inexistente". Por outro lado, 81% dos europeus consultados pela pesquisa disseram que há chances "pequenas" ou "inexistentes" de uma eventual guerra com a China nos próximos anos. Capacidade de defesa Em meio à intensificação do debate sobre o serviço militar na Europa, em que França e Alemanha vêm mudando as regras do alistamento para homens, a pesquisa revelou que a maioria entrevistados têm dúvidas sobre as chances do bloco de fazer frente às forças de Moscou. No levantamento, 69% dos ouvidos afirmaram que os exércitos dos seus respectivos países são "incapazes" ou "possivelmente incapazes" de se defenderem de um ataque da Rússia. Na França, única nação da pesquisa a possuir armas nucleares, os entrevistados foram menos pessimistas, com 44% deles acreditando que o país é "muito" ou "razoavelmente" capaz de se defender. No fim do ranking aparecem belgas (87% das respostas), italianos e portugueses (ambos com 85%), que acreditam em peso que seus países são incapazes de se defender da Rússia. Já o "terrorismo" se mostrou, de acordo com a pesquisa, como o principal temor imediato na opinião pública europeia. Entre os nove países presentes no levantamento, 63% dos entrevistados consideram o risco de uma guerra com grupos "terroristas" como "elevada" ou "muito elevada". fcl/cn (afp, ots)