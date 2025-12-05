Maduro arrisca 'portunhol' e pede apoio de brasileiros em transmissão ao vivo

"Povo do Brasil, às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania. Eu falo para vocês toda a verdade: temos direito à paz com soberania. Que viva o Brasil." Maduro mencionou o Brasil ao agradecer por receber um boné do Movimento dos Sem Terra (MST) durante a transmissão ao vivo.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, se arriscou no português nesta quinta-feira, 4, para pedir o apoio do povo brasileiro ao seu país em um programa da TV estatal, em meio ao crescimento da tensão com os Estados Unidos. "A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo do Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano", disse Maduro, entregando um "portunhol".

Preocupação

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm atacado embarcações no Caribe e no Pacífico, que, segundo os militares americanos, seriam de traficantes de drogas. O governo americano também alertou companhias aéreas para que evitem sobrevoar o território venezuelano, realizou exercícios militares em águas internacionais perto da jurisdição venezuelana e enviou o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para as proximidades da costa sul-americana. Também foram autorizadas operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) na Venezuela.

Segundo o governo Trump, Maduro lidera um cartel de drogas chamado "Cartel de los Soles". O governo venezuelano nega e diz que os EUA buscam derrubar Maduro e obter o petróleo da Venezuela. Publicamente, Maduro vem pedindo paz, chegando a cantar a música Imagine, de John Lennon, e a dançar com universitários, embora tenha reforçado que não quer "uma paz de escravos". O ditador também reforçou as medidas de segurança em seu entorno.

Maduro e Trump conversaram por telefone em novembro. No mesmo mês, o empresário brasileiro Joesley Batista viajou para a Venezuela na tentativa de achar uma saída negociada para a crise, com a renúncia do presidente venezuelano.