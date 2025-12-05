Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder do Hezbollah afirma que apoia estratégia diplomática do Líbano 'para acabar com agressão' de Israel

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, declarou nesta sexta-feira (5) que o movimento islamista apoia a estratégia diplomática do Estado libanês para encerrar os ataques de Israel, embora tenha criticado a nomeação de um civil para um comitê de monitoramento do cessar-fogo.

Representantes civis do Líbano e de Israel realizaram na quarta-feira as primeiras conversações diretas em décadas, em virtude do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

O Estado optou pela "via diplomática para pôr fim à agressão e aplicar" o acordo de cessar-fogo, "nós apoiamos que se siga nessa direção", declarou Qasem em um discurso televisionado.

O dirigente desse grupo xiita aliado ao Irã esclareceu, no entanto, que considera um "erro" a nomeação de um civil para fazer parte do comitê de supervisão do cessar-fogo que vigora desde novembro de 2024.

Apesar do cessar-fogo, que deveria pôr fim a mais de um ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, Israel lançou ataques contra o Líbano e mantém tropas em cinco áreas no sul do país que considera estratégicas.

Durante uma reunião com uma delegação do Conselho de Segurança da ONU, o presidente libanês, Joseph Aoun, reiterou nesta sexta-feira que os libaneses "não querem voltar à guerra".

"O povo libanês já sofreu o suficiente e não haverá retrocesso", disse Aoun, citado em um comunicado da Presidência.

Após a "nova rodada de negociações" iniciada na quarta-feira, Aoun destacou "a necessidade de pressionar a parte israelense para implementar o cessar-fogo e se retirar".

O mandatário afirmou que qualquer resultado dessas conversações "depende principalmente da posição de Israel".

O comitê encarregado de supervisionar o cessar-fogo realizará um novo ciclo de conversações com a participação de delegados civis libaneses e israelenses a partir de 19 de dezembro.

