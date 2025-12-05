Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Latam retira 169 passageiros de voo após incêndio perto de avião no aeroporto de Guarulhos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Um avião da Latam teve que retirar 169 passageiros na noite de quinta-feira (4) no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, após um incêndio em um equipamento de carga, sem deixar feridos. 

O incidente ocorreu durante o embarque de um voo que faria a rota doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informou a companhia aérea em um comunicado nesta sexta-feira (5).

A Latam disse que "a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pelo escorregador (escape slide), com o auxílio de funcionários treinados para esse tipo de situação". 

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram chamas perto da parte inferior do avião e uma grande quantidade de fumaça. Em outras imagens, é possível ver os passageiros deslizando pelos escorregadores e saindo pela pista.

"Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada. A LATAM ofereceu toda a assistência necessária aos clientes impactados", acrescentou a companhia aérea. 

Durante 10 minutos foi suspenso o abastecimento de combustível para outras aeronaves, segundo a concessionária GRU Airport, que administra o terminal. 

A Latam informou que ofereceu assistência aos afetados, e um total de 159 passageiros finalmente chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira, enquanto os 10 restantes seriam acomodados em outros voos ou transportados por terra. 

A concessionária do aeroporto informou que colaborará na investigação do incidente.

