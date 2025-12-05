Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça da Turquia ordena detenção de 29 jogadores de futebol em caso de apostas

Justiça da Turquia ordena detenção de 29 jogadores de futebol em caso de apostas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Justiça da Turquia ordenou nesta sexta-feira (5) a detenção de 46 pessoas, incluindo 29 jogadores de futebol, no âmbito de uma investigação sobre apostas relacionadas com partidas, anunciou a Procuradoria de Istambul.

Vinte e sete jogadores são suspeitos de apostas em partidas de sua própria equipe, segundo a Procuradoria.

Um dos detidos é Metehan Baltaci, jogador do Galatasaray, atual tricampeão da Turquia. Mert Hakan Yandas, jogador do Fenerbahçe, outro grande clube de Istambul, é suspeito de ter apostado em diversos jogos por meio de uma terceira pessoa.

A Justiça também ordenou a detenção dos presidentes de dois clubes suspeitos de "tentativa de influenciar o resultado" de uma partida da terceira divisão durante a temporada 2023-2024.

Trinta e cinco das 46 pessoas procuradas foram detidas até o momento.

A investigação da Procuradoria de Istambul, que abala o futebol turco, já havia provocado, no início de novembro, a detenção de seis árbitros e do presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão.

A Federação Turca de Futebol (TFF), que afirma querer "limpar" o futebol do país, suspendeu quase 150 árbitros considerados culpados de terem apostado em jogos. 

Vinte e cinco jogadores da primeira divisão e quase 1.000 da segunda, terceira e quarta divisões também foram suspensos por até 12 meses.

rba/clr/meb/hgs/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar