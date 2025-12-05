Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inglaterra chega 'com confiança', mas respeita seus rivais na Copa do Mundo, diz Tuchel

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou nesta sexta-feira (5) que a seleção dos 'Três Leões' está confiante, mas precisa mostrar a Croácia, Gana e Panamá o respeito que merece, após o sorteio da Copa do Mundo de 2026.

"Um jogo de estreia difícil contra a Croácia e Gana, duas seleções que participam regularmente da Copa do Mundo e duas nações fortes e orgulhosas", disse Tuchel à BBC.

"Ainda não sei muito sobre o Panamá, mas descobriremos mais antes do início do torneio", disse ele após o sorteio em Washington D.C.

O ex-técnico do PSG e do Chelsea se prepara para sua primeira grande competição como técnico de uma seleção.

"Só joguei fases de grupos no formato da Liga dos Campeões (da Uefa), e a melhor maneira de lidar com isso é tratá-los com o máximo respeito e focar em vencer o grupo", acrescentou.

"Sempre parece difícil, mas estamos confiantes e estaremos bem preparados quando chegar a hora", concluiu o alemão, cuja seleção é cabeça de chave do Grupo L.

O sorteio também permite que a Inglaterra faça sua estreia mais tarde, em 17 de junho, seis dias após o início do torneio. Por outro lado, esse calendário significa uma fase eliminatória mais condensada, caso a equipe se classifique.

"Agora sabemos que entraremos no torneio mais tarde. Isso nos dá um pouco mais de tempo caso os jogadores estejam disputando finais europeias, o que espero que aconteça", disse Tuchel.

"Mas não queríamos nenhum cenário específico, porque o calendário ficará mais apertado depois disso".

A Inglaterra, 4ª colocada no ranking da Fifa, poderá enfrentar o Brasil nas quartas de final e a Argentina nas semifinais, caso essas seleções encerrem a primeira fase como primeiras colocadas de seus grupos.

A Inglaterra espera há quase 60 anos por uma segunda estrela na camisa, após o triunfo em casa na Copa do Mundo de 1966.

