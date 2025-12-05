Inflação volta a subir em setembro nos EUA, a 2,8% anual

A inflação voltou a subir em setembro nos Estados Unidos em relação ao mês anterior, de 2,7% para 2,8% anual, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira (5) com semanas de atraso devido à paralisação do governo federal. O aumento dos preços segue longe da meta de 2% ao ano do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que dentro de uma semana se reúne para decidir se volta a baixar as taxas de juros.

A inflação subjacente, que não leva em conta os preços mais voláteis, como os da energia e dos alimentos, caiu de 2,9% ao ano em agosto para 2,8%, segundo o Departamento do Comércio. Os investidores esperavam que a inflação subjacente continuasse evoluindo ao mesmo tempo, segundo o consenso publicado pela Trading Economics. O Departamento do Comércio publicou tarde este índice por causa dos 43 dias de fechamento parcial do governo americano, o que levou à suspensão dos serviços oficiais de estatísticas. Os responsáveis pela publicação do índice PCE, o preferido pelo Fed para tomar suas decisões sobre política monetária, ainda não deram uma data para divulgar a inflação de outubro e novembro.

- Atraso - A publicação de outro índice de preços, o IPC, de outubro foi cancelada e a de novembro foi adiada até 18 de dezembro, depois da próxima reunião do comitê de política monetária do Fed, que será realizado em 9 e 10 de dezembro. O Fed iniciou um ciclo de cortes dos juros em meados de setembro para estimular a economia, diante de um mercado que parece hesitante, apesar de a inflação seguir longe de sua meta.