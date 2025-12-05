Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França investiga voo de drones sobre base naval estratégica

França investiga voo de drones sobre base naval estratégica

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autoridades francesas anunciaram nesta sexta-feira (5) a abertura de uma investigação sobre o voo de drones em uma base militar que abriga submarinos nucleares.

A presença de drones de origem desconhecida aumentou nos últimos meses em aeroportos e outros locais sensíveis na Europa. Muitos líderes acusam a Rússia de estar por trás disso.

Na noite de quinta-feira, foram detectados cinco drones sobre a base de Île Longue, na costa da região ocidental francesa da Bretanha, indicou uma fonte.

Essa base, santuário da dissuasão nuclear francesa, garante a manutenção de quatro submarinos de mísseis balísticos. Pelo menos um está permanentemente no mar.

A Prefeitura Marítima do Atlântico indicou à AFP que a Justiça abrirá uma investigação e disse que "as infraestruturas sensíveis não foram ameaçadas".

"É muito cedo para determinar" a origem dos drones, indicou o porta-voz da Prefeitura, Guillaume Le Rasle, para quem buscava-se "preocupar a população".

Segundo a fonte informada sobre o caso, o batalhão de fuzileiros navais, que garante a proteção da base, realizou vários disparos contra os drones.

Essa zona proibida costuma registrar sobrevoos desse tipo de aeronaves não tripuladas. "Existem precedentes", confirmou o porta-voz da Prefeitura.

Em meados de novembro, foi informado sobre um voo de drones sobre a península de Crozon, que inclui Île Longue, mas não foram sobrevoadas instalações militares.

aag/tjc/eg/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar