França investiga voo de drones sobre base naval estratégica

Autoridades francesas anunciaram nesta sexta-feira (5) a abertura de uma investigação sobre o voo de drones em uma base militar que abriga submarinos nucleares. A presença de drones de origem desconhecida aumentou nos últimos meses em aeroportos e outros locais sensíveis na Europa. Muitos líderes acusam a Rússia de estar por trás disso.

Na noite de quinta-feira, foram detectados cinco drones sobre a base de Île Longue, na costa da região ocidental francesa da Bretanha, indicou uma fonte. Essa base, santuário da dissuasão nuclear francesa, garante a manutenção de quatro submarinos de mísseis balísticos. Pelo menos um está permanentemente no mar. A Prefeitura Marítima do Atlântico indicou à AFP que a Justiça abrirá uma investigação e disse que "as infraestruturas sensíveis não foram ameaçadas". "É muito cedo para determinar" a origem dos drones, indicou o porta-voz da Prefeitura, Guillaume Le Rasle, para quem buscava-se "preocupar a população".