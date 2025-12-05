Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Delegações de Ucrânia e EUA vão se reunir novamente em Miami nesta sexta-feira

AFP
Autor
AFP Autor
Os negociadores ucranianos terão uma nova reunião nesta sexta-feira (5) em Miami, na Flórida, com os representantes do governo de Donald Trump para discutir o plano dos Estados Unidos para o fim da guerra com a Rússia, declarou à AFP um funcionário de alto escalão ucraniano.

"Sim, está prevista uma nova reunião hoje", declarou Oleksandr Bevz, assessor da presidência da Ucrânia.

eua rússia ucrânia

