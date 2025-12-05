Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Brasil também enfrentará um dos favoritos", avisa técnico do Marrocos

AFP Autor
"Vamos enfrentar um dos favoritos logo na estreia, e eles também enfrentarão um dos favoritos logo de cara" na Copa do Mundo de 2026, alertou o técnico do Marrocos, Walid Regragui, sobre o Brasil, adversário da seleção africana semifinalista em 2022, no Grupo C. 

"Aconteça o que acontecer, o Brasil continua sendo o Brasil. Eles são sempre um potencial vencedor. Ter um dos potenciais vencedores no nosso grupo, e principalmente enfrentá-los na primeira partida, nunca é fácil. Trouxeram um dos melhores técnicos do mundo [Carlo Ancelotti], com muita experiência. Ele lhes dará tranquilidade. Vamos tentar corresponder às expectativas e orgulhar nossa torcida", comentou Regragui.

"Eu sempre digo que jogar a primeira partida contra uma grande seleção nos coloca na competição, e aconteça o que acontecer, isso nos ajudará a crescer e a ver o que pode acontecer depois", acrescentou.

Além do Brasil, que será o favorito neste grupo, Marrocos enfrentará a Escócia e o Haiti, dois adversários teoricamente acessíveis.

Sobre os haitianos, "já é uma honra vê-los na Copa do Mundo. Gostaria de parabenizá-los. É uma conquista participar deste torneio. Nós os respeitaremos, assim como esperamos ser respeitados", disse ele.

"Quanto a nós, temos uma competição em casa [a Copa Africana de Nações] que é muito importante. É sempre um erro pensar que já estamos classificados", concluiu Regragui, com prudência.

