Audiências sem Putin ou Netanyahu são 'possíveis', afirma vice-procurador do TPI

"Testamos isso no caso Kony. É um processo complicado, mas tentamos e percebemos que era possível e útil", declarou Mame Mandiaye Niang em entrevista à AFP, referindo-se a uma audiência de "confirmação de acusações" contra o líder insurgente ugandense Joseph Kony, realizada sem sua presença.

Organizar uma audiência no caso contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ou o presidente russo, Vladimir Putin, na ausência dos acusados é "possível", afirmou nesta sexta-feira (5) o vice-procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Niang disse que era frustrante que os mandados de prisão contra Netanyahu e Putin não tivessem resultado em seu comparecimento diante do tribunal.

O TPI não possui forças policiais e depende dos países para prender os suspeitos e transferi-los ao tribunal, o que é muito pouco provável nos casos de Putin e Netanyahu.

O vice-procurador, no entanto, mencionou a audiência sem precedentes no início do ano contra o líder rebelde ugandense.

Qualquer solicitação para realizar uma audiência desse tipo exigiria o consentimento dos juízes e não se trataria de um julgamento, mas de uma confirmação das acusações contra o suspeito.