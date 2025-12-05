Arica, a cidade chilena na fronteira com o Peru intimidada pelo crime

Em Arica, a cidade mais ao norte do Chile, a população sempre conviveu com estrangeiros. Paloma Cortés não tinha receio deles até que imigrantes sem documentos ocuparam alguns imóveis e o medo e o crime se instalaram em seu bairro. A insegurança e a imigração irregular são temas centrais do segundo turno presidencial de 14 de dezembro entre a esquerdista Jeannette Jara e o ultradireitista José Antonio Kast, favorito nas pesquisas e que promete expulsar centenas de milhares de indocumentados.

A cerca de 10 km de Arica, no deserto do Atacama, encontra-se um dos postos fronteiriços mais movimentados do país: 5.000 chilenos, peruanos e bolivianos vão e vêm diariamente. Mas desde 2020 começaram a chegar mais imigrantes irregulares para se estabelecer no Chile, em sua maioria venezuelanos. Se em 2018 eram 200, em 2023 somavam 5.000, segundo o Serviço de Migrações. Sua chegada acabou com a tradicional calmaria em Arica, uma cidade de 250.000 habitantes com costa no Pacífico onde quase não chove, dizem moradores à AFP. "Antes você podia ir até a praia à noite e voltar caminhando. Agora já não", assegura Cortés, uma vendedora de maquiagem de 27 anos.

- Trem de Aragua - Embora uma parte dos imigrantes irregulares tenha se inserido na economia de serviços, também chegou o Trem de Aragua, a gangue internacional venezuelana que semeia terror com sequestros, extorsões e assassinatos. Seus membros se apoderaram de um conjunto de casas abandonadas no morro Chuño, perto de onde vive Cortés, e montaram ali sua base de operações.

"Antes te assaltavam e levavam suas coisas. Agora te batem, te esfaqueiam, te mandam para o hospital", afirma ela. Arica enfrentou um aumento explosivo do crime. Em 2019 registrava uma taxa de 5,7 homicídios por 100.000 habitantes, número que em 2022 subiu para 17,5, quase o triplo da média nacional. "Os assassinatos encomendados, o sequestro, são coisas que não existiam", corrobora Alfonso Aguayo, um segurança de 49 anos.

Em 2022, a polícia desmantelou a cúpula do Trem de Aragua em Arica e invadiu o morro Chuño. Lá, as autoridades encontraram uma casa transformada em um centro de torturas e restos de três cadáveres. Em março deste ano, a Justiça impôs penas que somaram quase 560 anos de prisão a 31 venezuelanos e três chilenos da organização. A população sentiu um alívio. No ano passado, o índice de homicídios caiu para 9,9, mas ainda supera a média nacional de 6,6 casos por 100.000 habitantes.