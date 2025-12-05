Alemanha quer obrigar carros a terem "sensor de bicicleta" nas portas

Após comoção provocada por morte de atriz atingida por porta aberta bruscamente enquanto pedalava, governo alemão propõe obrigatoriedade de sensores e sistemas de alerta em automóveis para proteger ciclistas.O governo alemão quer proteger melhor os ciclistas e usuários de patinetes elétricos contra acidentes causados ​​por portas de carros abertas repentinamente. "Para evitar esses acidentes, o governo federal planeja a implementação obrigatória de sistemas de assistência, como alertas de abertura de portas", disse uma porta-voz do ministro alemão dos Transportes, Patrick Schnieder, segundo a edição desta quinta-feira (04/12) do jornal Rheinische Post. Ela afirmou que ciclistas correm risco particularmente alto "ao pedalar perto de veículos estacionados". Acidentes causados ​​por portas de carros abertas de maneira brusca também são chamados de "dooring". "O termo, derivado da palavra inglesa 'door' (porta), descreve uma situação em que a porta de um carro se abre repentinamente na frente de ciclistas que se aproximam", explica a Associação Alemã de Ciclistas (ADFC, na sigla em alemão). "Os ciclistas ficam então sem outra opção a não ser desviar bruscamente ou frear com força." Acidentes graves Acidentes de dooring frequentemente resultam em ferimentos graves, por exemplo, se a manobra evasiva levar a uma colisão com outro veículo. No entanto, segundo a ADFC, não existe uma categoria específica para registro policial. Portanto, não existem estatísticas confiáveis ​​sobre a frequência desses incidentes. Um caso que recentemente chamou atenção na Alemanha envolveu a atriz Wanda Perdelwitz, conhecida por papeis em diversas séries de TV na Alemanha. Ela morreu em outubro, aos 41 anos após sofrer um acidente de dooring no final de setembro, quando andava de bicicleta em Hamburgo. O motorista do carro também havia parado em lugar proibido, quando um dos ocupantes do veículo abriu bruscamente a porta, atingindo a atriz, que chegou a ser socorrida, mas posteriormente morreu no hospital. Em entrevista ao jornal Rheinische Post, a ADFC saudou o plano do Ministério dos Transportes da Alemanha. O clube vem exigindo há anos "que os veículos motorizados sejam equipados com um sistema de alerta de porta aberta e um sistema de trava automática", afirmou ao jornal a diretora do setor de política da ADFC, Caroline Lodemann. Na Holanda, para evitar esse tipo de acidente, instrutores de autoescolas ensinam seus alunos a abrirem o carro com a mão que está mais distante da porta – a direita, no caso do motorista. A manobra, conhecida internacionalmente como "Dutch Reach", obriga o ocupante do automóvel a girar o torso e olhar se há algum veículo se aproximando, antes de abrir a porta. Com funcionam os sistemas "antidooring" Sistemas de alerta para abertura de portas já são vendidos na Alemanha e alguns modelos de carro já vêm com o item de fábrica. Alguns equipamentos, mais simples, consistem em sensores de movimento instalados em cima do retrovisor lateral ou parachoque traseiro. Ao dectetarem movimento externo e uma abertura iminente da porta, os sistema emitem alertas sonoros ou visuais para o motorista. Outros sistemas, mais complexos, incorporam os sensores, mas também têm a capacidade de travar a porta eletronicamente para evitar uma colisão. md (AFP, DPA)