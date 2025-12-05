Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia -  (até 6 de Dezembro)

 MÉXICO (México) - México abre a maior fossa coletiva do país para encontrar desaparecidos -  (até 6 de Dezembro)

Europa

 PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris -  (até 19 de Dezembro)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Esportes

 ROMA (Itália) - JO-2026 : primeira etapa na Itália do revezamento da tocha olímpica - 

 ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Auto : Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Grande Prêmio de Abu Dhabi -  (até 7)

DOMINGO, 7 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Visita do presidente israelense Isaac Herzog -  (até 9)

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 GUAYAQUIL (Equador) - Marcha por ocasião do primeiro aniversário do desaparecimento forçado de quatro menores detidos por militares e cujos corpos apareceram carbonizados -  18H00

TERÇA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 10)

QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária -  17H30

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de novembro -  10H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa básica de juros -  19H30

Europa

 ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Prêmio Nobel - 

QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2025

Europa

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  08H00

