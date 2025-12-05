AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia - (até 6 de Dezembro)
MÉXICO (México) - México abre a maior fossa coletiva do país para encontrar desaparecidos - (até 6 de Dezembro)
Europa
PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
Esportes
ROMA (Itália) - JO-2026 : primeira etapa na Itália do revezamento da tocha olímpica -
ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Auto : Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Grande Prêmio de Abu Dhabi - (até 7)
DOMINGO, 7 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
NOVA YORK (Estados Unidos) - Visita do presidente israelense Isaac Herzog - (até 9)
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
GUAYAQUIL (Equador) - Marcha por ocasião do primeiro aniversário do desaparecimento forçado de quatro menores detidos por militares e cujos corpos apareceram carbonizados - 18H00
TERÇA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 10)
QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de novembro - 10H00
BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa básica de juros - 19H30
Europa
ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Prêmio Nobel -
QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2025
Europa
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 08H00