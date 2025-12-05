AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2025 Américas

BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia - (até 6 de Dezembro) MÉXICO (México) - México abre a maior fossa coletiva do país para encontrar desaparecidos - (até 6 de Dezembro) Europa

PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026) Esportes

ROMA (Itália) - JO-2026 : primeira etapa na Itália do revezamento da tocha olímpica - ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Auto : Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Grande Prêmio de Abu Dhabi - (até 7) DOMINGO, 7 DE DEZEMBRO DE 2025