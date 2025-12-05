Acordo de paz depende da disposição da Rússia; conversas com ucranianos seguem
O Departamento de Estado dos EUA definiu as conversas recentes com oficiais ucranianos como "construtivas" em relação ao avanço em direção a paz duradoura na Ucrânia.
"Hoje[sexta-feira, 05], o grupo teve sua sexta reunião nas últimas duas semanas. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, reafirmou que sua prioridade é garantir um acordo que proteja a independência e soberania, assegure a segurança dos ucranianos e forneça uma base estável para um futuro democrático próspero", disse o departamento em comunicado.
Os participantes discutiram os resultados da recente reunião do lado americano com os russos e os passos que poderiam levar ao fim da guerra, além de concordarem com o quadro de arranjos de segurança.
Além disso, ambos consideraram que o progresso real em direção a qualquer acordo depende da disposição da Rússia em mostrar um compromisso sério com a paz a longo prazo, incluindo passos em direção à desescalada e cessação das mortes, acrescentou a nota.
