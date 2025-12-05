Acordo de paz depende da disposição da Rússia; conversas com ucranianos seguem

O Departamento de Estado dos EUA definiu as conversas recentes com oficiais ucranianos como "construtivas" em relação ao avanço em direção a paz duradoura na Ucrânia.

"Hoje[sexta-feira, 05], o grupo teve sua sexta reunião nas últimas duas semanas. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, reafirmou que sua prioridade é garantir um acordo que proteja a independência e soberania, assegure a segurança dos ucranianos e forneça uma base estável para um futuro democrático próspero", disse o departamento em comunicado.