Ações da concorrente chinesa da Nvidia disparam em estreia na Bolsa

Os investidores esperam que a empresa, que fabrica processadores avançados utilizados para treinar e alimentar a IA, consiga preencher o espaço deixado pela saída forçada da americana Nvidia do país.

A confiança no futuro da indústria chinesa de semicondutores para Inteligência Artificial (IA) provocou uma disparada de mais de 500% das ações da empresa Moore Threads em sua estreia na Bolsa nesta sexta-feira (5).

A Moore Threads, que fixou o preço de sua estreia na Bolsa em 114,28 yuanes (16,15 dólares, 85 reais) por ação, subiu 502% e alcançou 688 yuanes por título nas primeiras operações, antes de recuar e encerrar a manhã com uma alta de quase 420%.

A Nvidia domina o mercado mundial de unidades de processamento gráfico (GPU), que têm uma enorme demanda devido ao entusiasmo com a IA, o que transformou a empresa com sede na Califórnia na mais valiosa do mundo.

O governo dos Estados Unidos, no entanto, impediu a exportação de chips de alta gama para a China por motivos de segurança nacional, como o risco de dar uma vantagem militar a Pequim.

Em resposta, a China pressiona suas empresas de tecnologia a optarem por alternativas nacionais, o que expulsou a Nvidia do mercado chinês.