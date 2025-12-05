Aborto ilegal leva mulheres afegãs a arriscarem a vida em práticas clandestinas

Quando Bahara estava com quatro meses de gravidez, foi ao hospital de Cabul implorar para fazer um aborto. "Não somos autorizados", disse-lhe um médico. "Se alguém descobrir, todos nós vamos acabar na prisão". O aborto é ilegal no Afeganistão e quem realiza ou se submete ao procedimento pode acabar atrás das grades.

Mas Bahara estava desesperada. Seu marido, desempregado, ordenou que ela fosse "encontrar uma solução". Ele não queria uma quinta filha. "Mal tínhamos dinheiro para alimentar" as meninas, contou Bahara, de 35 anos, à AFP. "Se fosse um menino, ele poderia ir para a escola e trabalhar", completou. Mas estas perspectivas são inexistentes para uma menina, pois as mulheres são banidas nas escolas de ensino médio, em universidades e na maioria dos trabalhos desde que o Talibã voltou ao poder, em 2021. Então, Bahara seguiu o conselho de uma vizinha e comprou no mercado, pelo equivalente a dois dólares (pouco mais de R$ 10), um chá de ervas feito de um tipo de malva que induz contrações.

O sangramento foi tão intenso que ela precisou voltar ao hospital. "Eu disse a eles que tinha caído, mas eles sabiam que eu estava mentindo porque não tinha marcas no meu corpo. Ficaram furiosos, mas não me delataram", contou Bahara, mãe de quatro meninas. "Eles me operaram e removeram os restos do feto. Desde então, eu tenho me sentido muito fraca", continuou. A planta que Bahara usou pode ser "muito perigosa", disse a etnobotânica Guadalupe Maldonado Andrade, da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia em Pomona. Uma dosagem errada pode causar danos aos órgãos e hemorragia severa.

Mas Bahara não é um caso isolado. Outras duas mulheres com as quais a AFP conversou durante uma investigação que levou meses também arriscaram suas vidas para abortar. Nesa ingeriu comprimidos tóxicos para o embrião e Mariam teve a barriga esmagada com uma pedra pesada. Da dúzia de mulheres que contaram à AFP sobre seus abortos clandestinos, apenas cinco concordaram em ser entrevistadas sob a condição de que tivessem protegida sua identidade e seus nomes fossem alterados. Mesmo fora dos círculos dos talibãs, o medo de ser estigmatizada e presa é grande na sociedade afegã, profundamente conservadora.

- Mais "abortos espontâneos" - Apesar do tabu que cerca os procedimentos de interrupção da gravidez e da falta de estatísticas reais, Sharafat Zaman, do ministério da Saúde afegão insiste em que "poucas" mulheres são afetadas. O Talibã - que segue uma interpretação estrita do islã - não alterou as leis sobre o aborto quando voltou ao poder, em 2021.