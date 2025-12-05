A Copa do Mundo de 2026, uma ocasião inigualável para Trump se destacar

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (5) foi uma oportunidade de destaque para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um volumoso Prêmio da Paz da Fifa das mãos do chefe do futebol mundial, Gianni Infantino. Embora o futebol — ou "soccer", como é conhecido nos Estados Unidos — não esteja entre os esportes favoritos de Trump, o mandatário de 79 anos não podia perder a chance de se misturar com estrelas e receber uma homenagem em sua própria casa.

Trump recebeu um prêmio que a Fifa inventou oportunamente pouco antes do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, para homenagear uma personalidade que atue em favor da concórdia mundial. É "uma das grandes honras da minha vida", declarou o republicano de 79 anos, que neste ano liderou até oito negociações diplomáticas para encerrar conflitos armados ao redor do mundo. - Negociações com México e Canadá - O sorteio no Kennedy Center também foi uma boa oportunidade para se reunir pela primeira vez com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, cujo país organiza o Mundial junto com os Estados Unidos e o Canadá.

Ambos os países vizinhos dos Estados Unidos querem renegociar, em termos o mais favoráveis possível, o acordo de livre-comércio que vincula os três parceiros (ACEUM). O tratado comercial da América do Norte "é muito importante para os três países (...), é a garantia da competitividade desta região", afirmou Sheinbaum ao anunciar sua decisão. Até agora, Sheinbaum conseguiu convencer o magnata republicano a não impor uma tarifa generalizada às exportações mexicanas, que têm como destino os Estados Unidos em 80% dos casos.

Em troca, seu governo mobilizou militares na fronteira compartilhada e multiplicou as detenções para conter o tráfico de drogas para o país vizinho. No entanto, exportações fundamentais para a economia mexicana, como as da indústria automotiva e siderúrgica, sofrem os efeitos das tarifas impostas pelo republicano. - O "passe Fifa" -

O esporte que apaixona Trump é o golfe, mas ele também é fã de práticas mais enérgicas, como o futebol americano ou esportes de combate, como boxe ou artes marciais mistas. Desde o momento em que os Estados Unidos entraram na disputa, em 2017, durante seu primeiro mandato, para organizar o Mundial de 2026, Trump começou a perceber o enorme potencial diplomático e de relações públicas que o evento representava.