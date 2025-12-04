UE abre investigação contra Meta por práticas contrárias à concorrência na IA do Whatsapp

A Comissão Europeia explica em um comunicado que uma nova política anunciada pela Meta "poderia impedir que fornecedores de IA de terceiros ofereçam os seus serviços através do WhatsApp", o que, se confirmado, constituiria um abuso de posição dominante.

A União Europeia (UE) abriu nesta quinta-feira (4) uma investigação contra o grupo de tecnologia americano Meta por uma possível infração às normas de concorrência relacionadas às funções de inteligência artificial (IA) de seu aplicativo de mensagens WhatsApp.

Atualmente, destacou a UE, o WhatsApp permite que empresas se comuniquem com seus clientes através de sua plataforma, e algumas o fazem utilizando serviços de IA desenvolvidos por fornecedores independentes da Meta, empresa matriz de outras plataformas como Facebook e Instagram.

Contudo, segundo a Comissão, as novas regras de funcionamento anunciadas pela empresa com sede na Califórnia poderiam impedir o acesso aos fornecedores externos, em benefício de seu próprio serviço, denominado Meta AI.

Desde julho, a Meta é objeto de uma investigação na Itália relacionada ao lançamento de seu assistente de IA no WhatsApp. A autoridade de concorrência do país considerou que a medida poderia prejudicar seus concorrentes.

fpo/cjc/arm/pb/fp/jc